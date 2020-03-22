新加坡新增23例 新冠肺炎確診累計455例 22:242020/03/22 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡新增23例，新冠肺炎確診累計455例。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡衛生部宣佈，截止22日中午12時，新加坡新增23例新冠肺炎病例，其中18例為境外輸入，總確診病例升為455例。境外輸入病例中除一名55歲美國人，其餘均為新加坡居民或長期工作準證持有者。 新加坡跨部門工作小組負責人黃循財同日也宣佈，因新冠肺炎確診病例快速成長，其中絕大部分為輸入病例。為阻斷疫情延燒，從23日23時59分開始，禁止所有持有短期簽證的外國人入境或過境新加坡。此外，長期居留許可證件的持有者當中，只有從事醫護、運輸業的與其家屬可入境。 (旺報 ) #新加坡 #病例 #新冠 #肺炎 #新冠肺炎 #確診 #境外輸入 #疫情 #外國人 #短期簽證 #長期居留 #過境 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 陸衛健委：湖北以外地區全面有序恢復正常的疫苗接種 11:572020/03/18 兩岸 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 奧會：東奧舉辦 不會犧牲運動員權益 10:292020/03/20 體育 防疫E起動 障礙路跑賽推居家運動妙招 15:242020/03/20 體育 球類陪練員確診 同團33人隔離檢疫 19:372020/03/20 體育 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 美國確診人數全球第四高 - 國際 - 工商 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。