新加坡衛生部宣佈，截止22日中午12時，新加坡新增23例新冠肺炎病例，其中18例為境外輸入，總確診病例升為455例。境外輸入病例中除一名55歲美國人，其餘均為新加坡居民或長期工作準證持有者。

新加坡跨部門工作小組負責人黃循財同日也宣佈，因新冠肺炎確診病例快速成長，其中絕大部分為輸入病例。為阻斷疫情延燒，從23日23時59分開始，禁止所有持有短期簽證的外國人入境或過境新加坡。此外，長期居留許可證件的持有者當中，只有從事醫護、運輸業的與其家屬可入境。

(旺報 )