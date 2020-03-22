新冠肺炎疫情延燒，桃園警方為了防止居家檢疫者外出並到易引起群聚感染的密閉營業場所消費，22日會同市府經發局、衛生局等單位，前往年輕人易聚集之KTV、舞廳、夜店及電子遊藝場臨檢，也有店家願意配合防疫，自主歇業14天。

警方指出，除由衛生單位向店家作防疫宣導外，同時對客人身分查驗確認是否有居家隔離、檢疫者者趴趴走，避免引發群聚感染，造成疫情擴散。

桃園警防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天（賴佑維攝影）

桃園警方今晚動員桃園、中壢等分局124名警力，員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，共到19處場所實施臨檢勤務，同時利用「M-POLICE」小電腦查詢是否有居家隔離、檢疫者「趴趴走」，避免成為防疫破口。

桃園市政府警察局表示，防疫期間雖警力吃緊，但為避免轄內娛樂場所成為群聚感染源頭，警方臨檢強度不會鬆懈，也請業者善盡責任，營運時落實防疫，加強防疫措施，必要時應主動停止營業，以免成為「防疫破口」。警方也說，目前「趴趴走」已移衛生單位44件48人，已裁26件，共罰334萬元。

新冠肺炎疫情延燒，桃園警方為了防止居家檢疫者外出並到易引起群聚感染的密閉營業場所消費，22日進行擴大臨檢，並宣導防疫。（賴佑維攝）

新冠肺炎疫情延燒，桃園警方為了防止居家檢疫者外出並到易引起群聚感染的密閉營業場所消費，22日進行擴大臨檢，並宣導防疫。（賴佑維攝）

(中時 )