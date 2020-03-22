疫情指揮中心專家召集人張上淳兩名醫生兒子，因出國及臉書情緒性發言引發爭議，今晚雙雙發表道歉聲明。出國的么兒指出，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意，但也說他出國前詢問過人事室，得到許可後才出國。取消出國行程的長子則表示，在臉書上表達了過度的情緒反應，內容確有不妥，深表抱歉，也深自檢討。有網友質疑：甩鍋人事室？

張上淳長子原訂3月14日出國，但取消行程；么兒則在3月4日前往美國，引起外界非議。出國么兒聲明表示，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意，並稱他的輪休早已排定，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫在3月4日出國。當時美國疫情狀況還好，但到美國後，得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。

取消出國行程的長子也表示，因為取消出國行程仍受到錯誤的報導，而在臉書上表達了過度的情緒反應，內容確有不妥，貼文後5分鐘便立即下架，「我為我一時的情緒反應言詞，深表抱歉，也深自檢討。」

網友則認為，「人事室主管可以收拾東西了，準備升官？」、「第一時間可以好好止血，還搞成這樣。」、「么兒較得體，長兒不太甘願可以別道歉」、「原來是人事室的錯啊！」、「指揮官都說合法了，黨說沒事就沒事。」、「張會被他小兒子搞死，這哪門子的道歉啊」。

(中時電子報)