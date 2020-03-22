據美國約翰霍普金斯大學即時統計數據顯示，截止北京時間22日晚間8時20分，全球新冠肺炎確診病例累計已突破31萬例，達31萬1988例。

截止北京時間22日晚間8時20分，大陸境外確診人數逾23萬例。全球死亡病例為1萬3407例，治癒9萬3790例。

(旺報 )

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