全球新冠肺炎確診突破31萬例 22:012020/03/22 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球確診已破31萬人。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國約翰霍普金斯大學即時統計數據顯示，截止北京時間22日晚間8時20分，全球新冠肺炎確診病例累計已突破31萬例，達31萬1988例。 截止北京時間22日晚間8時20分，大陸境外確診人數逾23萬例。全球死亡病例為1萬3407例，治癒9萬3790例。 (旺報 ) #全球 #肺炎 #北京 #新冠肺炎 #新冠 #確診 #美國 #約翰霍普金斯大學 #大陸 #境外 #死亡 #治癒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 蘇揆：台美聯合聲明將合作防疫 15:342020/03/18 政治 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 奧會：東奧舉辦 不會犧牲運動員權益 10:292020/03/20 體育 防疫E起動 障礙路跑賽推居家運動妙招 15:242020/03/20 體育 球類陪練員確診 同團33人隔離檢疫 19:372020/03/20 體育 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 科學家找到新冠病毒的潛在新藥靶標 - 國際 義大利30分埋一次屍體！ 護士曝慘況「人死太多」：搭帳篷充當停屍間 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 全球新冠肺炎確診突破31萬例 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。