美國媒體驚爆，美國白宮在一份政府電報中稱，川普政府要求聯邦官員對外談話時，都要指責中國大陸「掩蓋疫情」，並且用各種方法把這種聲音傳播出去！

根據美國《野獸日報》21日援引兩名白宮匿名官員爆料以及白宮的一份政府電報的內容，以「白宮推動官員集中批評中國掩蓋新冠肺炎疫情」為標題，稱在美國新冠肺炎病例數量持續快速增長之際，白宮正在多個聯邦機構間啟動一項所謂「公關計劃」，要求官員們集中指責北京「試圖掩蓋疫情」並造成新冠肺炎在全球大流行。

《野獸日報》稱，當地時間周五（20日），這份發給美國國務院官員的電報，對於如何回答有關新冠病毒的問題或談論新冠病毒，以及白宮涉及中國大陸的回應方面發布指導。這些談話要點最初來自美國國家安全委員會，因為電報其中一部分上面一行寫著「國家安全委員會（NSC）」。其內容甚至包括指責中國大陸「重視自己的名聲多於人民的疾苦」。報導引述一位爆料的官員說，「一切都是關於中國大陸。我們被告知要盡一切可能把這些信息傳遞出去，包括在記者招待會和電視節目上。」

《野獸日報》也指出，對於上述爆料，白宮沒有立即回應。

(中時電子報)