新女子組合「MeetU」雙姝鐘雅與曉淇21日和苗栗縣徐耀昌縣長直播，在苗栗市邱鎮軍市長及玉清宮魏俊傑董事長陪同下，赴苗栗最著名的玉清宮上香祈福，同時也向全國民眾推薦苗栗嚴選的在地商品。

MeetU怪怪系女孩（圖右）主持活動，讓全場氣氛愉快活潑，深獲好評。（沐水堂文創提供）

活絡在地特色小農、商戶商機

苗栗的環境優雅，具有特色的農特產品非常多元。為促進苗栗在地特色小農與商戶，推出「揪市集、揪苗栗」活動，以苗栗智慧商圈APP為基礎，導入多元商品，產地直送苗栗嚴選，提供全國民眾最佳的食安選擇，當日活動由縣府和依德科技主辦，禾也行銷丶沐水堂文創協辦。

依德科技總經理詹俊坤表示，參賽小農提供自有商品作為祈福的貢品，包括樂仙米農丶樂活小農丶玉順紅棗園，蜜鄉養蜂園丶澗水藍丶水頭人家民宿丶轉木工坊丶德一食品丶用心米舖、幸福小築、大象自然生活農家丶理博農業與精明興業等農家共襄盛舉。

APP捐贈「脆弱家庭」

沐水堂文創執行長毛振銘表示，面對疫情的發展，各行各業都受到程度不同的衝擊，「有此機會能盡綿薄之力協助推廣地方小農經濟，對MeetU怪怪系女孩來說也是莫大的榮幸。」這回也是MeetU第二度和苗栗縣徐耀昌縣長直播，默契十足，讓直播進行流暢、氣氛歡樂，現場觀眾也和她們拍照留念。

「宅經濟」推廣苗栗在地特產，號召在地青創與農特產商家共同參與。（沐水堂文創提供）

苗栗縣政府不僅關心庶民經濟發展，全力發展經濟，還特別關心弱勢族群的狀況。其中對「脆弱家庭」受到的影響恐將更大，為此苗栗縣工商發展處結合社會處超前部署，針對「脆弱家庭」，民眾可以在APP上捐贈，「脆弱家庭」成員則可持「愛心卡」在販賣機取貨，24小時照顧弱勢族群。

這次在玉清宮直播活動，縣長徐耀昌及市長邱鎮軍亦一起為愛心販賣機揭幕並正式開啟服務，徐縣長表示後續將會陸續擴增至竹南鎮及其他的場域，讓更多需要的人受益。

(中時 )