台股20日狂漲逾500點，但美股週五再度重挫逾900點，VIX恐怖指數仍在高檔，台股明天開盤恐不太妙。有操盤老手表示，後市有95%機率續跌，因為空頭趨勢確立，周五反彈的太誇張，之後必定補跌，高點放空的無須擔心，買的人請保重。

新冠肺炎疫情全球擴散，美股周五持續崩跌，因加州、紐約、伊利諾等多州祭出居家防疫禁足令，震驚市場，道瓊指數收盤暴跌913.21點（或4.6％），收在19,173.98點，創下2016年10月10日以來新低。

道瓊技術線型呈現「死亡交叉」，50日移動平均線摜破200日均線，為逾1年多來首見，預告短期內美股恐持續探底。此外，VIX恐慌指數仍高達65，顯見投資人焦慮擔憂的情緒未減。

台股歷經兩周急劇重挫後，20日國安基金撒銀彈奏效，大盤報復性反彈552.75點（或6.37%），收在9234.09點，創史上第2大單日漲點，收復10年線約9110點，也站回9200點。值得注意的是，外資仍賣超台幣219.06億元。

投信指出，儘管台股周五絕地大反攻，疫情發展與美股能否止穩，仍是短期影響股市的兩大關鍵，由於美股續挫，VIX指數仍在高檔，顯見市場彌漫恐慌情緒，台股明天開盤能逃過空襲？

而批踢踢股版操盤老手C大表示，對大盤看空的看法完全不變，有95%信心度認為後市續跌，周五（20日）的反彈過度誇張，所有股票一起漲，真正的反轉不會是這樣，一定是績優股、權值股先帶頭反轉，然後再來是中小型股，是誰在買呢？就是跌深了，看到反彈亂買一通。

他直言，不會只有國安基金在買，政府軍沒有強大到可以把大盤買到漲500、期指漲700，遠超美股和其他亞股，買最多的絕對是散戶，政府喊話的同時，產生「螞蟻抬大象」的效應，整個軋空上去，但終究會回歸到趨勢，持續下跌，周五高點空的，恭喜且無須擔心，買的人也請你保重。

(中時電子報)