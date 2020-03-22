被譽為香港第一名模的周汶錡，和法籍富商老公Julien Lepeu結婚近8年，育有2子，日前男方卻被拍到當街和一名外籍女子熱吻，不禁讓人猜想兩人婚姻是否亮紅燈？對此，周汶錡終於開腔回應「仍然相信『愛』」，似乎暗示原諒老公出軌。
周汶錡22日在IG曬出替小兒子慶生的照片，表示感謝親友這幾年來對她的關心，「不好意思，最近讓你們擔心了！這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！」貌似在回應先前婚姻危機傳言。
周汶錡接著說：「我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！實在感恩，我們生命中已擁有許多！疫情在前，希望大家都好好持護身心健康！愛你們！」言詞間透露兩人會一起面對困難，似乎已原諒老公。
Julien日前被港媒拍到和一名女子在住家附近茶館約會，兩人互動親密，甚至四唇相交、忘情親吻，宛如熱戀中的情侶，而周汶錡看到照片後，只冷回「不要問我」即離去，如今看來夫妻倆應該已經和好如初。
(中時電子報)
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