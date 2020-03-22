防疫指揮中心召集人張上淳遭人爆料，兒子在疫情期間還飛往美國遊玩，此事件鬧得沸沸揚揚，張上淳的2名兒子也在今日晚間發表聲明道歉。對此，資深媒體人周玉蔻在臉書上替張上淳及指揮中心加油打氣，而稍早的貼文她直接砲轟，張上淳的兒子是「渾球」。

張上淳兒子因為疫情期間出國打卡遭爆料，引發外界質疑。周玉蔻早前也有在臉書發文砲轟，「如果疫情上升期間，硬要出國看球賽，還罵不准出國是違憲，說自己老爸是『無助的老頭』都是事實，那只能説張上淳的醫生兒子是『渾球』！」但她也補充，這跟指揮中心召集人無關，並支持懲罰張家老二。

資深媒體人周玉蔻轟張上淳兒子。（摘自周玉蔻臉書）

22日晚間張上淳的2名兒子都發出道歉聲明，2人皆為自己所引起的紛爭表達歉意，從聲明中也可得知，有出國遊玩的為么兒，另一名針對禁出國政策發表批評言論的則為長子。周玉蔻也不忘轉載2則道歉聲明，同時也替張上淳以及疫情指揮中心加油。

(中時電子報)