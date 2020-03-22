台灣自來水公司董事長、前彰化縣長魏明谷18日挑在生日，閃辭董事長，掀起一片震撼，新潮流同志替他抱不平，魏明谷表示，職辭是自願的，也許長官有長官的想法，但他把效率提升、運用自媒介紹台水各縣市景觀、管線汰換工程等，讓服務更親民，只是「成功不必在我，當一年夠了！」

魏明谷辭職尚未批准，但魏明谷表現的豁達，讓不少人為他發出不平之鳴，指出魏明谷投入的能力，不能僅以「酬庸」兩字一語來帶過，禁止酬庸政治人物，並不適用於他，對此魏明谷低調的表示，真得很大家的愛護和鼓勵，但真的是自願辭職的。

魏明谷說，擔任台水董事長很自豪，把台水服務更貼近基層，透過自媒體，讓用水人都知道台水正作哪裡些事情，正在汰換什麼工程，和民生息息相關的用水，可以透過臉書等自媒體，更更多人知道到決策和方向，也很自豪過去彰化市東區水壓不夠常缺水，但開發貓羅溪1萬噸伏流水注入淨水廠，現在台化以東，水都可以直接衝上3樓，不再缺水了。

「都做得聲聲有色，退了是否可惜，還是另有打算？要選下屆縣長嗎？」不少支持者惋惜又好奇？魏明谷表示，85歲的父親，今年腎臟和膀胱都有點問題，打算多陪陪老人家，也多陪陪老婆，是否想選下屆縣長，不是現在思考的問題，畢竟兩年時間變化很大。並沒有去想這個問題。

(中時 )