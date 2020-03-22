澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周日宣布664億澳元（約385億美元）第2輪振興措施來對抗新冠肺炎疫情衝擊，讓迄今振興措施總規模相當於其國內生產毛額（GDP）約10％。

莫里森新措施紓困焦點在於第一線受疫情首波衝擊的商家與個人，他強調未來會有更多振興措施和紓困。第2輪措施規模遠超過上周首輪措施176億澳元。

新措施對退休人士與臨時工等有需要的個人提供援助，包括以141億澳元支應失業人士與育兒夫妻等福利津貼。

以319億澳元向中小企業提供2萬到10萬澳元間紓困金，維持其現金流和支付員工薪資。沒獲利企業也符合紓困資格。小中企產值占澳洲全年經濟產出約三分之一，雇用全國逾4成勞工。

莫里森希望協助企業盡可能經營下去，強調措施焦點是緩和疫情衝擊為民眾帶來希望。

另外，符合資格銀行所承辦的中小企新貸款，政府會為其中50％擔保，協助企業取得400億澳元貸款，財務受疫情影響的個人將可在今年或明年，從其退休金帳戶預領最多2萬澳元應急。

(工商 )