新冠肺炎疫情從湖北省的武漢爆發後，當地從1月23日「封城」近2個月，如今帶來好消息，根據武漢新冠肺炎防疫指揮部，在22日晚間下達「離漢政策」，也就是解除封城，當中明定，市內跨區卡點一律取消，針對無疫情小區人員可憑健康碼出入，逐步開放公共交通。

根據指揮部發布的「離漢政策」，明定3點解除封鎖，首先，市內跨區卡點一律取消，執行無疫情小區人員出入管理規定，即返工人員上下班憑健康碼「綠碼」和單位出具的返工證明，測溫正常即可出入小區；逐步開通、恢復市內公共交通。再來，內、省外人員返漢，按照「誰主張、誰申請」的原則，即申請、即披覆。省內人員憑健康碼「綠碼」通行，不附加其他手續。

另外，省外人員擁有外省健康碼者，在進入武漢市境內防疫卡點時「亮碼通行」，只需查驗健康碼、測溫正常就給予放行，不需要另外提供健康證明、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等；最後，省內人員離漢由所在轄區和行業主管部門受理申請，相關部門做好核酸檢測並出具健康證明，由責任單位按要求放行。

除了解除封城並提出「離漢政策」，有專家發現，為控制新冠肺炎疫情而實施嚴格隔離措施的地區，空氣品質出現改善。根據美國太空總署（NASA）提供的影像，最早爆發疫情的武漢，空氣中的二氧化氮（NO2）濃度在2月急遽下降，警示燈從紅色和橘色轉為藍色，包括歐洲太空總署（ESA）也觀察到，全境隔離的北義大利，二氧化氮濃度也出現驚人萎縮。

二氧化氮主要從汽車、工廠和火力電廠排出，專家指出，二氧化氮有可能引發人體呼吸系統嚴重發炎，雖然說實施隔離措施的國家，空氣品質有所改善，但專家認為，現在判斷是否帶來長期影響，仍言之過早。

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(中時電子報)