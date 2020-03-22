彗星，在古代也許是不祥之兆，但是如今卻是可遇不可求的夜空奇景。據天文學資料統計，「平圴每10年就會有一個肉眼可見的彗星」，然而在過去的10年，我們沒等到明亮的彗星從地球上掠過，實為可惜。好消息是，這樣的彗星可能在未來幾個月到達，它叫做「阿特拉斯彗星」(Comet ATLAS C/2019 Y4 )。

太空網(Space.com)報導，說到彗星，稍有年紀的天文愛好者仍然會懷念1996、1997年，相繼有兩個明亮的彗星造訪太陽系內側，1996年來臨的百武彗星(Comet Hyakutake C / 1996 B2)，雖然彗核不大，但是地球正巧處在最佳觀測點，並且拖曳著超長的彗尾，彗尾長度達到50個月亮長，橫過半邊夜空，實為驚人。隔年的20世紀末大彗星」海爾-波普彗星(Comet Hale-Bopp，C/1995 O1)彗核奇大，造就的亮度達到-1.4等 ，雖然彗尾沒有百武彗那麼超級長，但是仍然有7個月亮長。然而就在海爾-波普彗星 離開後，天空就沉寂了頗長一段時間，特別是在北半球。

1996年的百武彗星，彗尾長度達到50個月亮。(圖/成功大學)

1997年的海爾波普彗星，有世紀末大彗星之稱。(圖/NASA)

2007年的17P霍姆斯彗星(Comet Holmes )出現「亮度大爆發」，但充其量只增亮到2.3等；同年(2007年)的麥克諾特彗星(Comet Mcnaught，C/2006 P1)與2011年的洛夫喬伊彗星(Comet Lovejoy，C/2014 Q2)確實亮度與體積驚人，可惜是專屬南半球的天文盛宴，北半球無緣一見，至於2013年曾經有望成為世紀大彗星的艾桑彗星 ( Comet ISON，C/2012 S1 )，結果它離太陽過於接近而解體，又讓大家空歡喜一場。

2007年的17PP霍姆斯彗星。(圖/NASA)

2007年的麥克諾特彗星，相當壯觀，可惜只有南半球可見。(圖/歐洲南方天文台)

2011年的洛夫喬伊彗星，有著極長的彗尾，可惜只有南半球可見。(圖/歐洲南方天文台)

2020年4~5月的夜空可能有機會看到彗星，它名叫阿特拉斯彗星，天文編號C / 2019 Y4，首次發現是在2019年12月28日，當時位在大熊座，亮度只有20等，相當微弱，但是之此以後愈來愈明亮，目前亮度已超過天文學家原先預期，因此寄予厚望。然而，鑑於彗星的命運一向相當的不確定，因此，天文學家也提醒天文迷，在期待的同時，也不要抱太大希望，以一種平常心的態度來等待。

這枚彗星並非是天文學家所觀測到，而是由小行星地球撞擊最後警報系統（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System,ATLAS)所發現，這個系統是夏威夷天文台與NASA合作的人工智慧天文測量系統，並經過優化，其目的是發現較小的接近地球天體。然而這一回，它發現一顆彗星。

雖然初次發現它時，亮度只有20等。這比肉眼能見到的最暗星(6等星)，還要暗上約398,000倍，當時它距離太陽約4.39億公里，也就是3個天文單位，大約是在小行星帶。

阿特拉斯彗星的運行軌跡，5月底是最接近太陽的時候。

但是隨著彗星更接近太陽，就會變得愈來愈明亮，天文學家發現，到了3月17日時，阿特拉斯彗星的亮度已達到8.5等，雖然仍是很暗，但是比原本預期的亮度，高出600倍以上。如果照著這樣子的變化持續下去，那麼它的確有機會成為夜空的驚奇。

一部分的天文學家認為，它不致於像艾桑彗星那樣解體，因為它的軌道，與1844年大彗星的軌道幾乎相同，其運行軌道是6000年，因此有一種看法推測，阿特拉斯彗星可能是在遙遠的過去，曾經與1844年彗星是同一枚，只是之後分裂了，因此它們仍運行同樣的軌道。

不幸的是，彗星是很難預測的，天文學家雖然有這樣的假設，但是在沒有接近前，沒人能預料它會多亮。著名的「彗星獵人」約翰·博特爾（John Bortle）表示，他在週日晚上(3月15日)通過15 x 70雙筒望遠鏡，首次看到了阿特拉斯彗星，但是卻頗為失望，因為目前的亮度過於昏暗，他說：「如果它是真正重要的訪客，它的外觀應該會更加清晰。相反，我們充其量只能模糊的身形。也就是說，它的亮度並沒有照著原預期那樣，穩定的持續增亮，最近它不怎麼增加亮度。

接下來能做的是只有等待，幸運的是，它在三月和四月的路徑，對北半球的觀察者非常有利，因為它將處於極地，並且始終處於地平線之上。隨著夜幕降臨，它位於西北偏北天空的一半以上。目前，這顆彗星位於大熊座西部，之後在3月29日移動到鹿豹座，它將一直持續到4月，到了5月中旬，它會靠的太接近太陽，而無法被我們所看見，等到它繞過太陽以後，是6月左右的事。

阿特拉斯彗星是否繼續發亮，甚至可以肉眼所見，目前尚不知道。我們只能拭目以待。

(中時電子報)