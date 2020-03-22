除加強臨檢強度外，同時也結合警犬隊協助緝毒。（台中市第五分局提供／馮惠宜傳真）

近日新冠肺炎疫情病例爆增，北部傳出有居家檢疫者不耐寂寞上夜店，為免轄區酒店、KTV及電子遊藝場成新冠肺炎防疫破口，台中市警察局第五分局連續2日動員優勢警力實施掃蕩臨檢，雖KTV、電子遊藝場和飲酒店人潮不減，幸未遇需檢疫隔離者趴趴走，警方也呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，加強自主管理或視情況歇業，以防止疫情擴散。

第五分局分局長郭士傑表示，自疫情發生以來，觀察轄內KTV、電子遊藝場和飲酒店等場所的人潮並未明顯減少，這類娛樂場所或大型飲酒店極易因酒後衍生糾紛、鬥毆等治安事件，此外，病毒於密閉空間的感染風險亦相對更高

，為免民眾聚會狂歡形成疫情死角，除加強臨檢強度外，同時也結合警犬隊協助緝毒，警察維護治安的決心絕不容挑戰，請民眾切勿心存僥倖。

警方除對在場民眾宣導政府最新防疫政策，呼籲民眾儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，同時並提醒業者務必要落實相關防疫衛教措施，派員量測體溫及提供酒精乾洗手等器具。

警方表示，防疫期間協同市府衛生單位加強稽查，目前警用應勤裝備M-Police已增防疫警示功能，警方執行臨檢時若遇居家檢疫或隔離對象時，系統將跳出警示畫面，警方會依法函請權管機關裁罰。

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元，請民眾千萬不要挑戰法律底線。

(中時 )