新冠肺炎疫情延燒全球，台大公衛院指出，根據飽和傳染模式推估，新冠肺炎家戶感染率約46.2%，高於SARS、流感。除了家庭隔離防護，醫師提醒民眾，日常搭乘大眾運輸交通工具，在「5個危險點」病毒量最多。

胸腔暨重症科醫師黃軒在《健康2.0》節目上根據研究指出，新冠病毒與人類的親和力，相較於SARS及MERS，將近大於等於10倍，與流感相比也高出許多。

要預防新冠肺炎，除了盡量保持2公尺（包含以上）的社交距離外，迎接清明連假的運輸高峰期更是關鍵。外科名醫江坤俊也提醒，民眾一定要戴上口罩，因為平時咳嗽的飛沫，最遠只能傳播2公尺，但若經空調的風一吹，傳播距離恐增至4～5公尺。

江坤俊醫師也提醒，搭乘大眾運輸交通工具時，要避免坐在冷氣出風口，若無法避免，可將出風口關閉或轉吹其他方向，避免將病菌吹向自己。此外，乘客常接觸的廁所門把、托盤桌也要減少碰觸，降低傳染風險。若是坐在靠走道座位也要謹慎，有研究發現，坐在靠窗座位的人僅43%會離開座位上廁所，而坐在靠走道者卻高達80%，增加與人互動或接觸的機會，進而提升感染風險。

根據《ETtoday健康雲》報導，黃宣醫師還透露，最髒的是地板，許多人習慣把個人物品放在地上，他建議別這麼做，因為咳嗽、打噴嚏時自然動作為往前、往下，因此地上恐怕濺滿飛沫及病毒。回家後也應將雨傘及鞋子脫放於門外，隨身包包則建議以棉質布沾取酒精或消毒液消毒擦拭乾淨。

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(中時電子報)