台大學生會本周六在校務會議提案，此後會議不開放媒體列席，並投票獲通過，台大校務會議代表教師認為，學生代表在會中無視規定而開直播，無非是想讓自己在校園議會裡面橫衝直撞的表現，留下紀錄讓別人知道，增加個人知名度，並埋下自己未來發展的種子，但是這種把政治人物操弄會議的手段帶進大學校園裡，真的是不可取。

針對台大往後恐皆不開放媒體列席旁聽、採訪校務會議，一名台大校務會議代表A表示，他對學生代表提案校務會議不開放媒體入場，投的是投贊票，原因是會議進行4個小時，學生發言已占許多時間，「才經過冗長的討論否定學生要求會議直播，學生就用不開放媒體入場的提案作為報復」。

該名校務會議代表近一步指出，他之所以投贊同票，一來是在疫情緊張時期，這麼多人又這麼久聚在一起，是相對危險的；二來既然學生代表提出這種提案，「我認為就讓它通過，以突顯台大學生代表藐視並操弄校務會議，留給社會輿論與台大師生公評」。台大學生會在臉書上也承認是「策略判斷上的失誤」，「這些學生代表們把政治人物操弄會議的手段帶進大學校園裡，真的是不可取！」

校務會議代表B則指出，自己對此投的是反對票。他認為，台大作為我國第一學府，校方政策及所作所為，經過媒體的專業即時報導，可以作為引領他校仿效的對象。這對台大執行大學社會責任及展現重要議題話語權，都有非常重要的指標意義。相對於學生要求的直播，直播不僅侵害隱私權，更成為網路霸凌的資料來源，同時學生在沒有受過新聞倫理的訓練下，在自由份際的拿捏上，更要十分小心。

(旺報 )