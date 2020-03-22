自稱胸腔科醫師的網友在PTT八卦版爆料指，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳的兒子，在出國期間竟開心滑雪，還貼出照片在臉書分享。中央流行疫情指揮中心專家召集人張上淳兒子今晚發出道歉聲明說，他在疫情變化後就提前返國，並沒有滑雪行程。網友不禁質疑，淳兒到底有沒有滑雪行程？大家都想知道真相。

PTT網友貼文指出，這件事繼續吵，有個重要因素，就是八卦版有位自稱胸腔科醫生的鄉民稱，張上淳的兒子滑雪高調po臉書。該網友認為有必要知道是誰在扯謊？如果人家沒有去滑雪，也因應疫情變化提前返國了，那的確也沒啥好批判的。那篇爆料文主要提到，張兒高調在臉書po滑雪照，造成輿論譁然。那到底真相是什麼？

底下網友則回應說，「自稱學長台大醫的證先貼一下啊！」、「建議淳兒直接去警局告胸腔科醫生了。」、「台大應該公布這段時間出國的醫護人數跟目的地，才能證明張沒有特權。」

張上淳兒子遭自稱胸腔科醫師的學長在PTT爆料。（取自PTT）

張上淳兒子遭學長在PTT爆料。（圖／取自PTT）

(中時電子報)