新北市長侯友宜、內政部次長陳宗彥今晚到板橋KTV視察聯合稽查。（王揚傑攝）

侯友宜要消費者戴上口罩，消費者十分配合。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（22日）晚率市府公安小組、防疫小組、警察局、消防局等單位，針對板橋地區大型KTV展開聯合稽查，並與衛生防疫所同步資訊，透過「M-police」查詢有無應居家檢疫人士偷跑出來，避免防疫破口。

內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽也到場與侯友宜一同進行視察，侯友宜仔細詢問業者防疫相關措施，一再提醒業者做好人員管控，在包廂內更頻頻要消費者戴上口罩、保持彼此的距離，要唱歌時再拿下，唱完歌就早點回家。消費者也非常給侯友宜面子，馬上戴上口罩，拉開座位距離。

侯友宜表示，這一段時間是疫情最高漲的時候，不希望看到人多、不通風的地方擠了一堆人，造成交叉群聚感染，疫情沒有辦法圍堵、擴散出去，公有的封閉型場館已經暫停營業兩周，必須要去落實一些私有的場館，除了消毒、量體溫、戴口罩以外，更要避免人群聚集，所以呼籲新北市民，人多、不通風的地方不要再去了，不要趴趴走。

侯友宜說，居家簡易的朋友們，你們的辛苦他能體會，所以我們有居家關懷包，來幫助各位的需求，我們一定會盡力提供，但是絕對不能私自離家趴趴走，像今天有個案，離家到消費場所，晚上還在遊樂，尤其又是人潮多的地方，被逮到了，我們不客氣，重罰最高的100萬，然後送集中檢疫所。

侯友宜表示，勸新北市的市民，在疫情高漲的時候，互相體諒、忍耐、包容，大家一起共度難關，顧自己的健康，也要顧別人的健康，生命是無價的，一時的忍耐可以讓我們的疫情舒緩，讓醫護人員的壓力可以減低，這是我們大家的共識，大家一起努力，相信我們的共同努力，疫情就會降下來。

侯友宜強調，今天特地來跟業者溝通，除了原有的量體溫、戴口罩、酒精消毒以外，更重要的是空間做人潮的管控，距離最好保持一公尺，不要太密集，不然造成群聚感染、交叉感染，相信業者也不願意見到，政府有責任提醒業者，一定要做到位。

(中時 )