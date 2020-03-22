警察用「M-POLICE」查驗民眾是否為居家檢疫或隔離者。（廖素慧攝）

警察用「M-POLICE」查驗民眾非居家檢疫或隔離者。（廖素慧攝）

警察戴口罩、防護面具及手套執行路邊攔檢。（廖素慧攝）

防疫大作戰，嘉義市警察局、衛生局、民政處及建設處聯合稽查小組，22日晚上10時擴大臨檢KTV、路邊攔檢，員警戴口罩、手套、防護面具，用「M-POLICE」警用行動載具查驗民眾是否是居家隔離（檢疫）者，並勸導業者自主停業14天防疫。

警察局長張樹德說，黃敏惠市長非常重視防疫工作，最近幾天有數萬人從國外返台，又發生有某縣市查獲居家檢疫者趴趴者，為了防疫零破口，警方擴大臨檢轄內夜店，針對居家檢疫、居家隔離的人，用「M-POLICE」查驗有沒有違反檢疫的規定，違反規定者會受到最高100萬的重罰。

張樹德說，一旦發現有違規者，即時通報裁罰、強制安置，同時，勸導業者配合加強量體溫、發燒者勿進入店消費等防疫措施，此外，隨著疫情嚴峻，已在備妥臨時辦公處所，必要時異地辦公。

張樹德率隊臨檢歌神、合家歡、香格里拉等KTV，KTV冷清清，員警全程戴口罩、手套，路檢員警加戴防護面具，並對業者宣導自主停業14天，以強化防疫作戰力。

(中時 )