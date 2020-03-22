台大學生會代表周六在校務會議提案，未來不要讓媒體列席與採訪校務會議，隨後引發台大教師討論，一名台大校務會議代表教師認為，台大校務會議10多年來一直有媒體在場採訪，校方還特別設置媒體席，記者也都恪遵職業規範，報導重要議題，此舉不只對台大校務經營有鼓勵和鞭策效果，台大自詡為高教界龍頭，看到媒體公正應用資訊報導是教師們所樂見的。

該名台大校務會議代表教師提到，最近幾年學生會代表經常在整個會議當中，偷偷地開直播，若經與會代表檢舉查證後，才不情願地收起，但不斷地堅持開直播是權利，還公開表達，學校裡有許多學生想知道會議內容，以及開會狀態。

該名台大校務會議教師直言，「其實司馬昭之心大家都知」，開直播，無非是想讓自己在議會裡面橫衝直撞的表現，留下紀錄讓別人知道，增加自己的知名度並埋下自己未來發展的種子，同時也是某種程度阻怯教師代表的發言，因為只要是與學生代表不同言論的發言，隨後在學生代表或者學生會的臉書上就有所批判、酸言以及撻伐，更引來許多學生不明就裡的言詞霸凌，不少教師代表都領教過而怯步不敢發言，只能用選票沉默的表達自己的意見。

該名教師也說，他感覺到悲哀的是，學生沒有辦法，或者是不願意察覺這事實的背後，隱藏著無禮、無理提案及蠻橫的態度，引來其他代表反對與反感，還大言不慚的在臉書上批判學校代表們的保守與不接受學生建言的「倒退決議」。

他提到，在周六的校務會議上，到下午1點多，臨時提案的表決計票仍在進行中，學校發下便當以提供大家午餐，有一位教師向主席建議大家停止用餐，因為每位都是抱著些許的風險帶著口罩來開會，在這麼多人聚會的場所應該不要除下口罩用餐，所有的老師都即刻把便當合起戴上口罩。但有一位學生代表完全不遵守也不在乎大剌剌地抱著便當走動並且用餐，該名老師看到後立刻提醒同學不要再用餐，學生代表卻回達「反正你們都帶了口罩，我吃有什麼關係！」雖然此事跟開直播是不相關的，但卻可明顯看出學生用這樣的態度面對嚴正的事情，當然同樣也投射在他們在會議上其他言行的態度。

他也說，台灣大學的校務會議10多年來都一直有媒體在場採訪，學校還特別設了一個媒體席，媒體也都恪遵職業規範，針對重要的議題寫稿報導或截取過程的片段報導，與會的代表從來沒有感受到壓力或覺得有所不妥。

他指出，因為媒體對台大事務的報導整體，是有鼓勵和鞭策的效果，而台大自己也自詡為高教界的龍頭，所以媒體公正地應用資訊報導是校方所樂見的。後來在學生會以及會長個人的臉書上面，看到了學生覺得當天的提案是個錯誤的決策，「這一切在在是顯示臉書的說法無非是受到了多方的指責後為自己抹粉找台階下，甚至把通過這個提案怪罪到教師代表們的保守。」

該名教師強調，台大有無數優秀的學生，而學生會許多代表的選出所佔的得票比例不到全校學生的1％。我真的要呼籲台大的同學們站出來，做一個真正有代表性的優質學生代表。

(旺報 )