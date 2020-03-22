《76号恐怖書店》受邀擔任金穗獎開幕片，演員(左起)劉子銓、饒星星、張書偉、導演莊絢維、小薰、盧以恩、雷嘉納相偕出席。（七十六号原子提供）

飢餓》主角張書偉、饒星星受邀出席金穗獎。（(七十六号原子提供）

張書偉在《76号恐怖書店-飢餓》中於街頭不斷尋覓找食物。（七十六号原子提供）

《76号恐怖書店之恐懼罐頭》21日受邀擔任金穗獎開幕片並舉辦首映，演員小薰（黃瀞怡）、張書偉、饒星星、劉子銓等演員相偕出席，系列作品《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》四部短片首次在大螢幕播放，觀眾雖被畫面驚嚇，但仍被喊拍第二季「希望台灣市場能拍出恐怖宇宙的系列作品」，對此監製潘心慧回應「不會排除，但仍會找出適合影像化的文本」。

導演莊絢維被觀眾問為何會找小薰擔任《租屋》女主角，小薰自認：「因為我比較聽話，導演可以指揮我做任何表演，我都能做好做滿。」她覺得該片最難的表演在於不能太過或太少，「要恰當地抓住角色令人感到同情又帶驚悚的平衡之間，才不會讓表演有破綻」。而對於張書偉，導演則期望他這回能發揮極限，張書偉則是求導演「盡量凌虐」。

該劇除了金穗獎活動播映，昨晚同時也是第二部作品《飢餓》在myVideo的首播，主角張書偉片中除了飢餓難耐，還不斷飆髒話甚至不停在心中上演小劇場，他說「滿口髒話的角色跟我本身個性差異頗大，但在詮釋當下反而是興奮的」，不過他也坦言自己私下常常在內心與自己對話，「有時會在心裡演練無數的小劇場，天馬行空亂想」，尤其遇到劇本需要投入角色自傳時更是容易。

短片《飢餓》融入餓鬼道的意向來描繪劇中角色的相遇過程，常在兇宅或鬧鬼場景拍攝戲劇的張書偉對於靈異類型戲劇並不害怕，自己也未曾感受過「靈體」，但仍不敢鐵齒「我工作一定會隨身攜報護身符」，他笑說一定是夠靈所以有保佑吧！不過劇中脾氣暴戾，他也透露私下的地雷就是遇到不負責任的人，「我會特別看不慣，所以難免會有衝動時刻」。重義氣的張書偉也曾經有替朋友出氣過，但太過生氣就會轉念或是離開現場轉移注意力，或用運動排解。

張書偉這回演出幾乎體力耗盡，尤其當時拍攝期是在夏天，「悶熱的天氣不停流汗，加上每天翻班過程是極度疲累的」，他形容最痛苦是必須猛灌礦泉水，「大概喝了有快要有1萬多CC的水量吧！」當時灌完水肚子超漲，一度喝不下，最後是咬牙硬灌才拍攝完成。不過雖拍攝期體力上被導演莊絢維極盡折磨，他仍對導演喊話：「完全沒有痛苦，只有爽度！」

(中時 )