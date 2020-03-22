中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的小兒子被爆，說身為醫師卻仍在疫情期間執意出國看NBA球賽，引發基層醫療人員不滿，也遭到輿論撻伐。對此，指揮官陳時中說，張上淳是指揮中心重要幹部，沒有離開打算。

日前有爆料指出，中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳有2名從醫的兒子，其中小兒子在3月4日出國，大兒子則是原先預定3月14日出國，雖然他後來取消行程，但因在私人臉書上痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》的言論被流出後，兩位兒子的行為皆引起網友熱烈討論。

中央流行疫情指揮中心22日例行記者會上，有媒體詢問相關職務上異動的議題，陳時中回應說，「張召集人是我們非常重要的幹部，那絕對、也是在社會責任上不能夠離開，也沒有離開我們的打算。」

陳時中說有看到有人表示說我於2/23表示禁醫護人員出國，他說禁醫護人員出國是2月23日，是1、2級的部分不希望大家去，需要核備；3級以上要報備。陳時中說張上淳兒子去的時候是連1級都沒有，所以就沒有這樣子的一個程序。

針對張上淳大兒子對於政策上的批評，陳時中說，年輕人都有年輕人的想法，台灣也沒有言論不自由的時候，每個人都可以講他想要講的話。不過，陳時中強調，「不過那個時間點的言論，被拿到現在這個時間點來看，恐怕就不會這樣講了齁。」不同時間點可能會引起的討論不同，也可能有不同觀感，陳時中強調，「就法治面來說，都是ok的(沒有違反)。」

(中時電子報)