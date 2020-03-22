俄羅斯將限制與所有國家空中交通 23:402020/03/22 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯政府緊急決定，大幅度縮減和限制和國外的班機。圖為俄羅斯機場準備援助義大利物資的貨機。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為遏制新冠病毒蔓延和散佈，俄羅斯政府緊急發布命令，將從23日起，臨時限制與所有國家的空中交通。除撤僑包機外，與每個國家僅保留一趟航線。以便更好的防範境外移入的案例。 俄羅斯聯邦航空運輸局已發佈與146個國家的最新航線資訊。所有國家和俄羅斯的往來幾乎都被大幅度縮減，在新的措施下，俄羅斯和大陸的班機目前僅剩下北京和莫斯科航線。 (中時 ) #俄羅斯 #國家 #空中交通 #航線 #所有 也許您會感興趣 推薦閱讀 航線幾斷光 華航長榮苦撐 04:102020/03/18 生活新聞 港官員：港府可能禁止所有外國人入境香港 13:242020/03/18 兩岸 全航線停飛！星宇峴港航線僅剩的一班也取消 14:002020/03/18 財經 星宇航空證實航線將全面停飛 14:442020/03/18 消費 南韓針對所有國家和地區發佈旅遊安全預警 19:542020/03/18 國際 疫情暴量 觀光局祭鐵腕：明起所有旅行社禁止出入團 20:262020/03/18 生活 越南禁所有國際航班入境 徵召醫科學生與退休醫護共同抗疫 21:372020/03/21 國際 越南暫停所有航班入境 外交部：理解尊重 22:362020/03/21 政治 航空管制台人員傳染新冠，紐約進港航班叫停 18:582020/03/22 國際 義大利防疫更嚴厲 要所有工廠停工 20:512020/03/22 國際 國際熱門新聞 荒唐！德人大開新冠派對 要集體感染 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 美國確診人數全球第四高 - 國際 - 工商 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 新冠確診破萬 病例暴增主因曝光 1500萬紐約人恐感染 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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