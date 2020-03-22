為遏制新冠病毒蔓延和散佈，俄羅斯政府緊急發布命令，將從23日起，臨時限制與所有國家的空中交通。除撤僑包機外，與每個國家僅保留一趟航線。以便更好的防範境外移入的案例。

俄羅斯聯邦航空運輸局已發佈與146個國家的最新航線資訊。所有國家和俄羅斯的往來幾乎都被大幅度縮減，在新的措施下，俄羅斯和大陸的班機目前僅剩下北京和莫斯科航線。

(中時 )