新冠肺炎案例飆升引人心惶惶，全台居家檢疫人數暴增，台北市查獲居家檢疫對象竟偷跑上夜店尋歡，警政署22日晚間9時許急令全台警方突襲臨檢公開場所，台南市警方突襲臨檢時，發現竟連酒店坐檯小姐也戴上口罩，怕被感染。

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布所有國人返台都需居家檢疫，台南市居家檢疫人數破千人，許多人忍耐不了14天，偷跑案例層出不窮，警政署22日晚間下令全台警方都配合市府單位，前往公開場所臨檢，查看有無偷跑的檢疫對象。

台南市挑中中西區、北區與安平區為臨檢區域，台南市警二分局長王森暘率聯合警力稽查汽車旅館、KTV與酒店等容易聚集人潮場所，雖沒查獲偷跑的檢疫對象，卻意外發現疫情讓業者也改變經營生態。

安平區警方要進入一家酒店稽查時，還被服務生先攔下要求測量體溫並噴消毒酒精，才能進入，店內少爺與坐檯小姐彷彿怕遭病毒感染，一律戴上口罩。多次臨檢的警方見狀，感到疫情嚴重的程度，連八大行業也受影響。

台南市警方表示，台南市長黃偉哲重視防疫工作，希望居家檢疫或隔離的民眾，不要違反規定，除了造成公務員負擔，更成為疫情破口。

(中時 )