章小蕙是白富美代表。（圖／中時資料照片）

前B嫂章小蕙美麗又性感，她最知名的過往就是和鍾鎮濤11年的婚姻路，當年阿B破產，她卻為已婚富商陳曜旻力求恢復單身，陳曜旻被女兒直指斷了理智。也因阿B和陳曜旻都在認識她後破產，章小蕙一度被媒體妖魔化，但作風大膽前衛的她則完全不屑。

章小蕙父親2016年辭世，享壽85歲。（圖／取自《on.cc東網》）

白富美和天王的組合 竟成一場夢魘

168公分的章小蕙出身富貴家庭，在香港唸到中學後隨父母移居加拿大，大學時主修美術，自小就熱衷追求美的事物，碩士主修時裝，更奠定她對時尚名牌的愛好，從小住在豪宅，還有傭人幫忙打理，章小蕙可說是家中掌上明珠，直到遇到鍾鎮濤，開始了轟轟烈烈的人生。

相較章小蕙鍍金般的家庭背景，鍾鎮濤則是出身清寒家庭，據知鍾鎮濤媽媽靠替人洗衣維持家計，孝順的鍾鎮濤個性也非常勤儉，甚至被圈內人稱小氣。當年在港台紅極一時的溫拿五虎，巡迴演出到了加拿大，主唱之一的阿B，因緣際會認識了章小蕙，俊男美女陷入熱戀，結婚後生下一子一女。

鍾鎮濤和章小蕙結合時被視為美滿家庭的代表，夫妻倆還曾合唱〈我的世界只有你最懂〉，放閃程度令人羨慕，但王子公主的童話仍禁不起現實的考驗，幾年後就傳出兩人常為錢爭吵，阿B在1997年香港回歸時幾近破產，1999年章小蕙被爆跟已婚富商陳曜旻過從甚密，最後雙雙離婚。

鍾鎮濤後來再婚娶范姜素貞。（圖／中時資料照片）

章小蕙被視為敗家和拜金女 棄破產夫戀已婚富商

從事服裝品牌代理的陳曜旻，70年代和第一任老婆Sabrina結婚，生下一子一女，離婚後陳曜旻又和第二任妻子Susanna結婚，並生下兩個兒子，但從1996年起，陳曜旻就被拍到和章小蕙約會，慘的是當時正宮Susanna還罹癌，陳曜旻女兒陳小韻受訪時，對父親的舉動也愛莫能助，只能嘆氣回應：「爹地當時失去理智」。

去年，網上傳出一段章小蕙接受大陸節目《問答時光機》的訪談，過去她曾自信表示：「飯要吃，衣服也要買」，從訪談中更可見她的豪邁性格，問她對金錢的態度為何？她回答：「工具」，也表示會用購物紓壓，在機票方面砸最多錢，承認是及時行樂型的人，「非常懂得開心」。

章小蕙舊愛陳曜旻過世。（圖／取自《on.cc東網》）

而對於家庭遭破壞，Susanna當年曾拖著癌末病體，出面控訴老公與章小蕙所作所為，但仍無法阻止婚姻破裂，Susanna最後不幸癌逝。據《香港01》報導，陳曜旻後來為章小蕙做擔保人，導致陳曜旻自己後來也周轉失靈，宣布破產。

章小蕙部落格停在2007年。（圖／翻攝自章小蕙博客）

近年來，章小蕙已淡出媒體與鏡頭前，她的新浪部落格也停留在2007年，最後一篇她曬出印鈔機的動圖，打趣寫下：「不用客氣，喜歡多少便印多少吧!」倒數第二篇曬出自己小時候照片，說自己從小有自然捲，每天早上最痛恨保母幫她梳梳子，總讓她痛得哇哇大叫，長大也不喜歡梳子，可能就是這原因。

章小蕙文中提到，從小跟父親四處奔走，也養成很會收拾行囊的本事，長大後四海為家，拎著兩個行李全世界跑，原來是「從小訓練有素」。本月初陳曜旻病逝，享壽80歲，作家鄧小宇透露陳曜旻在家裡離世，屬自然死亡，沒特別病痛，陳曜旻和章小蕙的過往也被挖出，但章小蕙沒回應，昔日恩怨畫上句點。

(中時電子報)