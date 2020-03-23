「朗瑞環球」、「兆利達」投資顧問公司負責人林健文，被控招攬民眾投資私募基金，宣稱保證買回，2年共吸金逾16億元，被判刑8年確定，須入監服刑，但林男在發監前夕落跑，台北地檢署已聲請沒收保證金20萬元，近將發布通緝。

判決指出，林健文2012年3月設立兆利達公司，不久即解散，同年8月再設立朗瑞公司，陸續提出「私募基金」、「保證買回股票」、「合資契約」3種投資案，投資期限為3個月或6個月，期滿歸還本金，年息高達24至54％，至2014年5月檢調查獲為止，共吸金16億2360萬4471元。

檢調偵辦期間，曾拍賣林男的BMW X6、LEXUS LS460L名車，得款361萬元、82萬元；2015年10月，北檢依違反《銀行法》起訴林男。一審重判林男12年徒刑，高院改判8年徒刑，林男上訴最高法院遭駁回，林男被判刑8年定讞。

去年12月，北檢囑託宜蘭地檢署執行林男發監，但林人間蒸發，北檢、宜檢均拘提林未到案，北檢認定林已逃匿，因此聲請沒收林當年具保的刑事保證金20萬元獲准，近日將發布通緝。

(中時 )