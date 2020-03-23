德國新冠肺炎確診人數突破2萬人，政府呼籲民眾盡量待在家中，保持和他人的距離，不過許多年輕人不甩政府勸導，除了繼續狂歡外，甚至有人在網路上發起「新冠病毒派對」，意圖集體感染、及早治療。

為避免新冠疫情擴散，德國柏林關閉酒吧、夜店。

綜合德國之聲、法新社報導，德國新冠肺炎確診數目不斷激增，至今已突破2萬人關卡，成為繼大陸、義大利、美國、西班牙後，全球第五大疫區。

為抑制疫情擴散，德國政府祭出一系列措施，包含學校停課、關閉商店、夜店等，呼籲民眾盡量待在家中，不過許多年輕人並不理會政府建議，甚至趁學校停課之際大肆開趴。上周，柏林就有約100名學生聚集公園飲酒狂歡，慶祝學校停課，迫使當地警方介入。

不只學生無視政令，網路上更有年輕人號召舉辦「冠狀病毒派對」（Corona Party），部分發起人士認為，疫情是人為炒作，實際上並不嚴重；另外有些人動機更不單純，認為既然專家及政府都預期，全國將有2／3人口遭感染，倒不如主動感染，他們的想法是，痊癒後，後續幾年都能夠對病毒免疫，此外，之後醫療系統有可能崩潰，趁早感染還能確保自己現階段獲得充分的醫療資源進行治療。

年輕人不顧疫情、大搞派對的行徑被罵翻，萊比錫大學病毒學研究所所長李伯特（Uwe Gerd Liebert）砲轟，這樣的行為既輕率又自私，更警告，即便像德國這樣富裕的國家，被年輕人亂搞後，病毒將傳染給更多人，德國的醫療體系很快也會達到極限。

年輕人大玩冠狀派對的行為也引起輿論撻伐，網路上出現許多「腦殘」（Hirnschaden）、「腦死」（Hirntod）等抨擊這類行徑的標籤。

(中時電子報)