受新冠肺炎疫情影響，出國旅遊確定掛了，觀光產業將主力轉往國內，並鎖定交通部觀光局推動的「DMO區域聯盟」，試圖將台灣觀光推向國際；不過，觀光局傾向由風景管理處主導整合DMO。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲呼籲政府放權，如果又是「官方」傑作，無新意。

觀光局推動「鼓勵DMO區域聯盟」，編列2億元經費，將台灣分為北部、中部、南部、東部及離島5區塊來打造特色觀光並深化品牌。所謂的DMO（Destination Marketing＆Management Organization）是「觀光目的地行銷暨管理組織」。

曾赴日本研究DMO經驗的柯牧洲說，DMO是由公部門轉移至民間的觀光推動「法人」組織，有別於以往各縣市單打獨鬥，鄰近的幾個縣市結合成DMO區域聯盟，未來可一起行銷、經營品牌。

DMO能有效跨越行政區疆界來營運、突破行政上的框架，用數位化、創新、結合多元商業、民生文化的作法，將北、中、南、東、離島五大區塊行銷至全球，如同日本北海道、東北、關東、九州的區域方式，吸引國際旅客來從事深度旅遊體驗。

柯牧洲表示，畢竟地方預算少，無法收集大數據加以分析，難將當地特色推向國際，DMO可整合各縣市資源、串聯不同產業，以國際視野開拓新客源，長期經營區域品牌。

柯牧洲說，DMO的方向完全正確，但是觀光局傾向各區指定一處國家風景區管理處來主導，等同於現行由「公部門」主導行銷，別忘了去年、前年撒了50億元的國旅補助，國內旅遊環境也沒有改善，國際市場的行銷模式30年不變。

台灣觀光協會召開的專家會議中，亦有觀光局官員建議，讓更多專業的民間企業、人才來參與，由下而上先自行運作，提出事業計劃申請書。

(中時 )