觀光局要推DMO聯盟，眾多傳統及新創業者摩拳擦掌爭取加入。以東台灣為例，傳統公協會表示，要推住宿送提貨券，讓旅客來玩還能換商品；數位旅行社打算找專業攝影拍攝一張動人的「稻穗」照片上傳社群平台，抓住國際旅客的目光。

被花蓮縣府指派為DOM召集人的花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，有意爭取跟宜蘭、台東結盟，由旅館業帶頭，邀集飯店、民宿、農產品業、伴手禮店、漁業等業者加入，打算推出遊東部地區，住宿一晚3000元，飯店提供1晚300元不等的提貨券，旅客可持提貨券，前往有簽約的商店兌換等值商品或安排行程。

做數位旅遊的「MyTaiwanTour」業者、台灣觀光策略發展協會理事長（DTTA）吳昭輝同樣有意加入DMO。吳感嘆，台灣至今沒有響亮的品牌知名度，亟需建立DMO平台，將台灣轉變成國際知名品牌。

吳昭輝以業界慣用的廣告行銷模式，舉韓劇「愛的迫降」在Netflix上架後，成功撩起觀眾想去瑞士旅遊的慾望，手法是業界常見的置入性行銷手段。

那台灣旅遊如何挑戰美國旅客？吳昭輝說，會將宜花東劃為一個區塊，塑造成「台灣後花園」的既定印象，沿著省道9號，從一整片稻田一路開往花東縱谷，形成一幅美麗的圖像，由專業攝影師捕捉「稻穗」照片，上傳社群平台IG，誘發美國人搭13小時飛機來亞洲旅遊的衝動，並於最後一站選擇停留在台灣後花園。

他說，光用一張照片洗腦美國人，2500萬元立馬沒了，因為廣告市場很貴，以地方政府的預算難以做到，推動DMO勢在必行。

(中時 )