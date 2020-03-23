千呼萬喚始出來，國安基金終於進場了！這個禮拜，台股在連跌了4天之後，週五終於一雪前恥，大漲552點。的確，在國安基金宣布進場過後，台股的表現著實令人驚豔，再加上新聞媒體沸沸揚揚的報導，國安基金的全勝紀錄，讓人以為它真的就是不敗戰神，真的就是起漲的保證。

但我們仔細探究過去國安基金的6場戰役中，2000年10月、與2008年9月的進場，切入點都不是挺漂亮，甚至進場之後，指數還持續向下挫跌。而2004年5月那次，多頭的續航力也僅維持了不到半個月，隨即反轉向下。若依照這樣統計下來，單以國安基金的「進場點」來看，似乎沒有多厲害。那麼為何還能夠達成100%的勝率呢？

想當然爾，每當需要動用到國安基金的時候，往往代表台股遇見空前的危機，甚至如某些財經節目所講，真的要等到跌破10年線這種超級均線，才有可能出動這個秘密武器。而為求有效拉抬指數，達到救市的效應極大化，往往也都會挑選大型權重股進場，而這種操作邏輯，正好符合股神巴菲特所說，「危機入市」與「價值投資」的定義。現在許多媒體，都在調侃早在2月底就進場航空股的巴菲特慘遭套牢，遇到這種事情，我想巴菲特也不是頭一遭。但諷刺的是，這些取笑巴菲特的媒體資產全部加起來，可能都沒有巴菲特在股票市場中賺的錢還多，同時我也相信行情走到最後，巴菲特還是能夠笑著離開，成為贏家。

之所以國安基金能夠6次全勝，道理也是如此，或許它不見得買在最低點，但每每的危機入市，且都挑選大型績優股進場，最終所反映的，就是這樣的亮眼成績。

目前疫情仍持續在全世界蔓延中，台股的行情是否落底，也暫時無法確認，但新型冠狀病毒，畢竟不是喪屍病毒，再怎麼樣也不會造成電影般的無政府狀態，疫情終將有結束的一天，一切也將回歸正軌。

再加上目前以美國為首，帶起的全球大寬鬆，已經成為全世界的共識，而寬鬆政策本來就有所謂的遞延效果，因為資金的釋出與匯流，都需要時間，但最終它的經濟效果，將會逐漸發酵。

而此時，全球主要股市中殖利率排名第一的台股，將是熱錢最佳的停泊港。這麼說來，雖然與國安基金一同進場，不能保證買在最低點，但若將投資週期拉長來看，勝算還是頗高喔！

（本文作者為中華財經台分析師林鈺凱）

(中時電子報)