中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的小兒子被爆，說身為醫師卻仍在疫情期間執意出國看NBA球賽，引發基層醫療人員不滿，也遭到輿論撻伐。網路論壇批踢踢上就有網友提出不同看法，討論「其實，張上淳兒子沒錯吧？」PO文引發熱議。

原 PO 在批踢踢貼文指出「禁止醫護出國這點大家都討論過了，沒有法源依據，百分百違憲不用說，連有沒有防疫效果都不知道，他出國當時，美國就還沒有被列到危險國啊？所以這時候出國哪裡錯？」

有網友說「有人說這種情況為何還要出國？」對此，原PO反駁說「政府都說可以去了，政府認證欸，真的怕為何當時不把美國升第三級？」原PO認為從現在來看，這些留言只是馬後砲而已，「你要罵個人為何要出國，那怎麼不先罵政府都這種情況怎沒把國家列第三級？事實就是他出國當時，政府是有背書他要去的國家是可以去的。」

「有人說可是很多醫護都賠錢取消出國了欸」對此，原PO則是認為「是阿，但那干張上淳兒子屁事阿？所以現在是因為忌妒就是了？」

貼文一出，網友紛紛回應「兒子是醫生卻照樣出國，對其他醫護不公平啦」、「一堆人搞錯點欸，自己是醫生加上爸爸是召集人，其他醫護當然不高興，社會觀感太差」、「說真的，他不是醫生我覺得還好，重點是他是醫生啊，其他醫護情何以堪」、「他不是醫生就給過啦，但身份太尷尬了」。

還有人想到之前的里長出國事件，「里長那時候怎麼不出來說呢」、「里長、渡蜜月的＝垃圾 淳兒＝根本沒錯」、「重點是雙標吧」、「部長請國民沒必要盡量別出國是為了什麼？」

(中時電子報)