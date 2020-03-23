傳言許久的險資入市上限比例提升，終獲得大陸監管單位表態確認。大陸國新辦22日舉行新聞發佈會上，大陸銀保監會副主席周亮表示，將深化保險資金市場化改革，允許償付能力充足率較高、資產匹配度較好的保險公司，適度提高權益類資產的投資比重可突破30％上限。業內人士估計，假設險資可投資比例放寬到40％，未來1年將有兆元（人民幣，下同）級的增量資金入市。

據第一財經引述北京險資機構人士表示，很多保險公司特別是中小保險公司都快接近30％投資上限，當中還包括股票基金、股權投資以及波動性不太大的投資品種。

根據大陸銀保監會最新數據顯示，截至2020年1月底，大陸保險業資金運用餘額為18.85兆元，其中投資於股票和證券投資基金約2.43兆元，占到可投資餘額比例12.89％。

業內人士粗略計算。假設一些險資的可投資比例提升到40％，按目前入市比例，意味約有近8100億元的增量資金。券商策略分析師也表示，隨著保險資金運用餘額保守估計年成長2兆元，也將為A股每年帶來約2000億的增量資金，加計起來今年A股兆元增量資金可期。

(旺報 )