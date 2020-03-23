Jamal Murray’s Instagram account appears to be hacked. 🤔 pic.twitter.com/rXzYTglSy9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 22, 2020

金塊後衛賈瑪穆雷22日突然成為美國民眾熱搜對象之一，原因並非是他成為金塊先前公布的1名確診新冠肺炎的球團人員，而是他的IG遭到駭客入侵，不僅發布一堆莫名其妙照片，更包含一段疑似他和女友合拍的性愛影片，也讓穆雷連忙關閉IG帳號滅火。

穆雷也在第一時間發布推文表示，「首先且最重要的是，我要向我的球迷道歉，我的帳號被駭客入侵了，目前正在緊急處理當中，感謝大家！」穆雷所謂的緊急處理，就是把自己的IG帳號內容全部清空，目前他的IG已經完全沒有東西。

從穆雷22日突然發布一連串毫無意義的內容，讓外界早已發現他的IG帳號被駭，沒想到一段不雅性愛影片也因此曝光，且在美國社群媒體當中瘋狂流傳，恐怕連穆雷自己也沒想到，竟然並非因為確診爆紅，而是遭到駭客入侵流傳不雅影片。

眼見不雅影片事件越演越烈，就連穆雷現任女友哈普(Harper Hempel)都在個人推特上面貼文，「假如你的手上有這段影片，請把它刪除！」因為這段不雅影片疑似是穆雷跟哈普合拍的，但以現今網路世界來說，想要完全刪光是不可能的。

If you have the video please delete it — Harper Hempel (@harperhempel) March 22, 2020

(中時 )