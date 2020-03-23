義大利已經成為全球因為新冠肺炎死亡人數最多的國家，星期日(22日)新增了651位死亡病例，累計達到5,476人。

根據路透社的報導，義大利的民眾防護局宣布的疫情數字仍在不斷升高，星期日較前一天增加了5,560個確診案例，累計數字高達了59,138，增加幅度10.4%。死亡人數增加了651人，累計5,476人。

唯一值得欣慰的是，新增的死亡數字比起前一天的793人要下降了不少。還有，確診增加率10%，也是疫情爆發一個月來最低的比率。另外，康復的病患也增加到7,024人。

(中時電子報)