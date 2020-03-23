德國總理梅克爾上周接觸過的一位醫生，確診感染了新冠肺炎，梅克爾決定即刻起自行在家隔離，並接受數次的檢驗。同時繼續執行總理的職務，只不過改成在家辦公。

根據CNBC報導，德國政府發言人對外宣布，總理梅克爾上周五接受注射肺炎球菌疫苗，而那位注射的醫生於周日檢驗出新冠肺炎陽性反應。梅克爾得知後，決定立即在家隔離，並安排採檢。

梅克爾本周日稍早才宣布，在未來兩周內，全國加強防疫禁令，禁止公開場所中兩人以上的聚會，惟共同居住者或是工作相關的聚會除外。梅克爾強調，這個手段是為了爭取更多時間來對抗新冠肺炎的疫情。

德國至今已經累計了超過23,000名確診病例，92人死亡。

(中時電子報)