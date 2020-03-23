美國參議員藍德．保羅的辦公室今天宣布，藍德．保羅(Rand Paul)確診感染新冠肺炎，成為首位感染新冠肺炎的參議員，同時也是第3位確診的美國國會議員。

根據路透社報導，藍德．保羅在接受病毒測試呈現陽性反應之後，表示自己正被隔離檢疫中，但他沒有出現症狀，而且感覺身體很好。

藍德．保羅宣布感染新冠肺炎之後，目前美國國會已經累計有3名議員確診，第一位是共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)，在18日宣布感染新冠肺炎。第二位是民主黨籍眾議員麥克亞當斯(Ben McAdams)在同一日晚間也確診新冠肺炎。

有鑑於參議院及眾議院都出現確診案例，許多國會議員都已接受隔離並檢測，已經大幅影響到法案推動的進度。

美國參議員約翰·圖恩(John Thune)表示，「我們別無選擇，這場疫情也不會在明天結束，我們只能耐心面對這場戰役。」

(中時電子報)