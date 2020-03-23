精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月23日)的國際新聞重點。

【1】路透：東奧已悄悄規劃延期方案

新冠肺炎疫情擴散全球，外界關注東京奧運能否於今年夏天如期舉行，相較於日本政府重申不會延期，路透社引述2名熟知內情的消息人士指出，東京奧運主辦方正在悄悄規劃奧運延期的可能方案。

【2】規模6地震襲克羅埃西亞首都北方

德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）北方發生規模6.0地震。

【3】美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果

總部位於加州的分子診斷業者賽飛公司（Cepheid）今天表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准冠狀病毒首宗快速診斷檢驗，約45分鐘就可得知結果。

【4】非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的

新冠病毒肆虐全球意外引起美中政治口水戰，雙邊為了病毒起源與名稱隔空交火，連美國總統川普都親自參戰，連續幾場疫情記者會上公開稱「中國病毒」，連講稿上的新冠病毒中的「新冠」二字都被改成「中國」，引起種族歧視爭議。不過美媒指出，川普此舉除了回擊先前陸外交部發言人「美軍帶入疫情進武漢」一說之外，也可能是藉由轉移焦點，掩飾其危機處理失當，其實是他一向卸責手段。

【5】新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！

「新冠狀肺炎COVID-19」疫情延燒，讓全球至少150國出現確診案例，搞的人心惶惶，但對於病毒究竟起源自何處，至今說法眾說紛紜。但近期有美國的研究所協同多個國家進行研究武漢肺炎病毒株的基因序後發現，這種病毒並非屬於人造病毒，且可能有2種自然演化的「假設」。

(中時電子報)