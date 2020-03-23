3/23-3/29｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱「國師」的星座專家唐綺陽來看台灣新冠肺炎疫情！她表示， 台灣第一階段守得很好（十二月下旬以來），超前佈署、切實執行的成績，全球有目共睹。但是，唐綺陽說，未來一個月就是這麼需要緊繃的階段。她要大家一起面對這場疫情，繼續維持台灣最值得驕傲的防疫體系，體系不崩潰，才能繼續尊嚴、優雅地活下去。

還有「魔羯vs牡羊」的大考驗，其能量就像「高速的車要經過車流量大、又沒號誌的十字路口」。所以，台灣有沒有機會安然通過呢？唐綺陽回答「當然有」，「只要我們萬眾一心，服從指揮，安全通過路口」。

「所以那些搞政治操作、不分青紅皂白什麼都反、甚至建議把陳時中部長換下來的人，請至少一個月不要來亂」，唐綺陽反問說，「誰會在最緊張的時刻換指揮官？若在關鍵時刻搞內鬨使台灣翻車，你就是千古罪人。」

什麼是未來一個月「突然殺出的程咬金」、使局勢充滿危機的元素呢？唐綺陽點出以下這些：

一、戰爭能量

牡羊時節本就是「戰爭感」大盛之時，各國難免「戰鬥意識升高」，所以任何火花、挑釁都可能引動，要小心「擦槍走火」。此外，各國也必須以「作戰規格」面對局勢，因為任何失控都可能導致經濟財產更大的損失。

二、我行我素、自私者

哪怕大部分人都很自覺、守規矩，乖乖防疫，但只要少部分自私者不守規矩、隱匿行蹤，還出外趴趴走，就可能造成「災難」。目前台灣的案例還能列編號、做追蹤，實屬萬幸，只能說該居家隔離者千萬不要自私自我，以大局為重，不出門就是愛台灣最好的方式。

其實在這「現世報」的時節，很多案例已經彰顯，一旦自私被發現，後果也既直接又嚴重，不是染病，就是被革職，我行我素之前請三思。

三、小孩、年輕人

牡羊跟年輕人有關，所以小孩、學生、運動員也是「主要角色」，所以學校的防疫不可輕忽，必要時甚至可考慮停止上課（避免群聚），但也要注意這不代表放假、可以外出趴趴走，這部份的認知要好好普及。留學生回國避疫潮也湧現，孩子們回故鄉避難無可厚非（他們又不是明知故犯的自私貪玩者），不應歧視，反而應該溫暖接納，若因此帳面上數字增加，也無須懊惱、恐慌，那不是「防疫做不好」的增加，而是「接回了遊子而增加」，反而是「愛的印記」吧。

只要不是社區感染，都不需恐慌，這一波回國潮只要切實做好防疫、做好隔離，醫療系統就不致崩壞，醫護人員也不致累壞，台灣依然是一片難得的淨土。

防線是否被突破？唐綺陽說太陽進牡羊，三月到五月為緊鑼密鼓的階段，檢視著諸星在魔羯時，做得不盡完善的地方，包括政府機關、企業以及基層人員都感受到不少壓力，同時也是對組織架構穩固程度的測試。

本周火星在魔羯最後衝刺，意味各國「最高層」、「最底層」正「壓力最大化」中，都在蒙難、崩潰受罪、必須積極拆招才行。嚴防火災發生，工作上感到非常忙碌，也是創業者動起來的時機，測試架構是否穩固也是本周的關鍵。土星3/22進水瓶，意味著民意導向及科技介入生活，線上活動開始活絡。

重要星象：太陽進牡羊、火星在魔羯衝刺、土星進水瓶。

工作注意↓

金牛：有長輩、長官緣，表現好受到提拔

射手：避免太自以為是，會讓事情更順利

魔羯：貴人帶來限制，虛心接受比較好

水瓶：工作別衝太快，暫緩腳步會有幫助

桃花注意↓

雙子：感情要淡淡的發生，不要太戲劇性

處女：桃花能量強，能夠公開放閃或告白

天蠍：桃花機會多，請小心判別

雙魚：桃花來自於新朋友，適合多參加活動

財運注意↓

白羊：理財要用新方法，善用人脈或表達能力

巨蟹：理財前輩是貴人，應向他們多請益

健康注意↓

獅子：別熬夜、多休息，以免消耗健康資本

天秤：當心神經、免疫系統及皮膚的問題

(中時電子報)