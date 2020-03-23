中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的2位醫師兒近日成為全台關注焦點，只因一位被爆料在疫情期間出國、一位因網路言論痛罵禁醫護出國的政策，引爆輿論撻伐。張上淳的2位兒子22日晚間發聲明道歉，只是這道歉文一出，讓中華大學講座教授杜紫宸看完笑吐一句話。

張上淳的小兒子日前被爆料在防疫情期間出國，還跑去看NBA爽看球賽，消息一出引爆輿論撻伐。另一位原預定14日出國的大兒子雖已取消行程，因在私人臉書上痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》的言論被流出也備受討論。

張上淳的2位兒子22日晚間發聲明道歉，出國的小兒子指出，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意，但他並稱他的輪休早已排定，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫在3月4日出國。取消出國行程的長子則表示，在臉書上表達了過度的情緒反應，內容確有不妥，貼文後5分鐘便立即下架，「我為我一時的情緒反應言詞，深表抱歉，也深自檢討。」

淳兒雙雙發表道歉聲明一曝光後，杜紫宸看完卻說，「我怎麽感覺他們並不是真的承認自己闖下大禍，甚至可能也不是真的心疼老爸？我猜，應該是同為台大醫師的老媽出手了 。」杜紫宸因此笑吐一句話 ：「平平都是台大醫院醫師，張教授在家的地位應該是排第四。」網友看了也打趣回應「醫師爸爸淚奔...。」

(中時電子報)