今年春天，王彩樺原本計劃帶著老公黃品文和女兒黃於庭（17歲）、黃繶帆（15歲），一家四口飛往日本東京度假，但老公因工作關係無法抽身，為了不讓女兒的期待落空，她立刻找來姪女加入，一大三小成團出發。沒想到在東京迪士尼，王彩樺不但沒得玩，還得幫小孩們顧包包，「保庇天后」當場淪為「顧包包天后」！

王彩樺二度帶大女兒黃於庭和小女兒黃繶帆，到東京迪士尼大玩特玩3天。（圖／王彩樺提供）

趁著工作告一段落，王彩樺在日本的「旅遊疫情等級」還未升級至第二級前，帶著姪女及二個寶貝女兒，飛到東京的迪士尼樂園度假。雖然此行一口氣噴了二十萬元，但只要能讓孩子們開心，王彩樺仍認為花得很值得，她還挑選鄰近迪士尼樂園的希爾頓飯店入住，省去舟車勞頓的辛苦，「我們是很臨時才決定要去，能訂旁邊的飯店就很開心了，房間是三張大床，還有面海的景觀，真的很漂亮。」

幻波公子 來會合

由於當時日本的新冠肺炎疫情並未太嚴重，王彩樺行前沒有特別搶購口罩，只有在機場買了幾個；辦完入住手續後，她就和同天抵達東京的甄莉，一起吃燒肉同樂，認識三十年的好友李承泰，當晚也特別趕去與他們會合。一九九○年在連續劇《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」的李承泰，二十年即前移民日本，如今在當地已是擁有六間店面的餐廳大亨。

因老公臨時有事無法成行，王彩樺改邀姪女一起加入這趟日本親子之旅。（圖／王彩樺提供）

王彩樺透露，這次親子東京遊共五天行程，有三天都待在迪士尼樂園和迪士尼海洋二區大玩特玩，從早上看遊行到晚上看煙火，孩子們都玩得不亦樂乎，對「巴斯光年」和「巨雷山」印象最深刻，「遊樂設施多到三天也玩不完，樂園內的餐廳，有許多迪士尼限定餐點，非常適合打卡拍照留念。」

抵達東京當晚，王彩樺就與好友甄莉、李承泰等人會合，眾人一起吃燒肉。（圖／王彩樺提供）

猛K劇本 沒得玩

因為假期結束後，就要投入舞台劇《絕不付帳！》的排練工作，出發前王彩樺都忙著背劇本。到了迪士尼，照樣埋頭苦讀，簡直就是把樂園當成K書中心，「小孩去玩的時候，我就待在餐廳看劇本，順便顧包包。」她還笑稱自己是現場身價最高的「顧包包天后」。

因為還有舞台劇演出，王彩樺只能把握時間背劇本，整個樂園都成了她的K書中心。（圖／王彩樺提供）

雖然照顧三個小朋友十分辛苦，王彩樺仍甘之如飴，她也慶幸出發得早，計畫沒被疫情打亂，「她們想來迪士尼很多年了，今年決定再怎麼忙都要帶她們來一趟，小孩比較大了，出來玩會比較有印象。」她還自爆要不是甄莉提醒，都忘了多年前曾帶女兒們來過，「第一次來的時候她們很小，那次還有佩甄、小禎和Vicky一起，連我都差點不記得了！」

李承泰多年前演出的幻波公子，令人印象深刻。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)