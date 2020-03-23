今年2月，「黑澀會美眉」出身的小蠻（王承嫣），甜蜜宣布下嫁邵翔，日前本刊在街頭巧遇這位30歲的新手人妻，素顏的她戴著鴨舌帽，身穿超厚重軍綠色大衣，下半身竟是阿嬸睡褲配拖鞋，從頭到腳一點也不飛遜，看在時尚專家的眼中實在直搖頭。
只見小蠻從便利商店出來後，手上多了個信封袋，在大街上癟著嘴滑手機，完全放飛自我的模樣，令人忍不住懷念她昔日的無敵青春。而且一般送公文都是由仙女派送，打扮如此隨興的小蠻，不知是幫誰家送公文？
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(中時電子報)
今年2月，「黑澀會美眉」出身的小蠻（王承嫣），甜蜜宣布下嫁邵翔，日前本刊在街頭巧遇這位30歲的新手人妻，素顏的她戴著鴨舌帽，身穿超厚重軍綠色大衣，下半身竟是阿嬸睡褲配拖鞋，從頭到腳一點也不飛遜，看在時尚專家的眼中實在直搖頭。
只見小蠻從便利商店出來後，手上多了個信封袋，在大街上癟著嘴滑手機，完全放飛自我的模樣，令人忍不住懷念她昔日的無敵青春。而且一般送公文都是由仙女派送，打扮如此隨興的小蠻，不知是幫誰家送公文？
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