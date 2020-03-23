新冠肺炎來勢洶洶，在家追劇是躲避疫情最適合的休閒活動。台視、八大的懸疑愛情劇《覆活》，將於3月28日開播，故事從一場車禍開始，講述程佑寬（邱勝翊 飾）和畢克葳（任容萱 飾）因為一個瀕死詛咒，命運從此糾葛在一起，其中一人多活一天，另一人的生命就會少一天。

邱勝翊&任容萱（圖／八大提供）

喜歡看韓劇的讀者，3月24日起可鎖定friDay影音，收看「國民年下男」丁海寅主演的《一半的一半》，劇中描述孤身一人該如何去愛的浪漫療癒故事。這回丁海寅不再與「姊姊」談戀愛，改與小他6歲的蔡秀彬合作，他笑稱「年齡不是問題」，還大讚蔡秀彬個性開朗。

蔡秀彬&丁海寅（圖／CJ ENM提供）

韓團「INFINITE」人氣成員金明洙，則在改編自同名網路漫畫的韓劇《快過來》中化身貓咪，雖然他可以變身人類談請說愛，但內心還是一隻貓，因而闖了不少禍，該劇3月26起將於愛奇藝台灣站播出。

金明洙（圖／愛奇藝台灣站提供）

3月28日起，愛奇藝台灣站還推出《夫婦的世界》，由4年沒拍電視劇的「氣質美女」金喜愛與朴海俊搭檔主演。劇中野心勃勃的朴海俊渴望成為千萬票房導演，實際上卻要靠「老婆」金喜愛的資助才能生存，某日金喜愛發現「老公」朴海俊出軌，興起報復念頭而展開「大老婆的反擊」。

金喜愛&朴海俊（圖／愛奇藝台灣站提供）

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(中時電子報)