無獨有偶，曾受封「流行教主」的路嘉怡，也以素顏人妻的姿態，在百貨公司被本刊記者巧遇。不同的是，45歲的路嘉怡以白衣白鞋，搭配今年最流行的印花裙，加上盤起的髮髻，時尚感完全海放小蠻。
儘管如今肺炎疫情險峻，路嘉怡仍大膽無罩出門，也讓本刊得以近距離觀察她的膚況，雖然膚色稍顯暗沉，雙頰的膠原蛋白也有點流失，但以她的年紀來說已是保養得宜。只是路嘉怡不知為何常流露出若有所思的恍神表情，如果是不知該挑哪件下手，不如刷老公的副卡全買下來就好啦！
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(中時電子報)
無獨有偶，曾受封「流行教主」的路嘉怡，也以素顏人妻的姿態，在百貨公司被本刊記者巧遇。不同的是，45歲的路嘉怡以白衣白鞋，搭配今年最流行的印花裙，加上盤起的髮髻，時尚感完全海放小蠻。
儘管如今肺炎疫情險峻，路嘉怡仍大膽無罩出門，也讓本刊得以近距離觀察她的膚況，雖然膚色稍顯暗沉，雙頰的膠原蛋白也有點流失，但以她的年紀來說已是保養得宜。只是路嘉怡不知為何常流露出若有所思的恍神表情，如果是不知該挑哪件下手，不如刷老公的副卡全買下來就好啦！
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