現年28歲的郭潔穎先天軟骨發育不全，由於個子矮小而有「點點」的綽號，她出生時，爸爸還在服兵役，1歲時，爸媽離婚後就被送去給阿嬤養，直到6歲她才能勉強走路，短手短腳、行動笨拙的她，體型比同學小了一大截，自小即飽受眾人的異樣眼光與同學的嘲諷欺負，但是現在的她不一樣了，她和爸爸擺攤叫賣水果，不但脫離了低收入戶，還分期買了車，在她臉上看到的只有笑容和自信。

軟骨發育不全在所謂的「侏儒症」患者群中很常見，出生後的點點全身軟綿綿，十分瘦小虛弱，走到哪兒都要人抱著，又要經常去醫院檢查治療，對於當時還在服兵役的點點爸爸郭儀峯來說，根本毫無經濟能力養家活口，郭儀峯無奈的說：「老婆會離婚，應該是我沒錢吧。」

現在的點點每天清晨5點多就會準時起床，用最快的速度打理自己儀容，「擺攤位是花力氣的體力活，沒有必要妝扮自己啦。」而凌晨3點就出現在台北第2果菜市場，早已批發好水果的老爸，載滿水果等著她一起出發擺攤做生意。

由於身材短小，點點以前每次坐老爸的貨車，和各式各樣水果擠在一塊兒，讓她覺得自己像顆大號蕃茄藏在水果堆裡，但現在她卻能夠自己開車，因為點點剛剛分期買了一輛45萬元的日產汽車，儘管駕駛座上的兩腳仍然懸空踩不到油門及煞車，但專為點點量身改裝過的系統，能讓她「以手代腳」順暢操控，愛去哪裡就去哪裡。

從小行動不便，沒法去太遠的地方，而新買的愛車就是點點的雙腳，甚至是翅膀，帶她行向遠方。（圖／張文玠攝）

每天清晨6點半左右擺好水果攤位，點點要一直忙到下午3、4點才收攤回家，期間，她會不停的走動整理水果，口中喊著：「芭樂，好吃的芭樂，4顆100」、「蘋果1顆15，7顆100」，雖然動作不算俐落，甚至看得起有些笨拙，但給人的感覺就是充滿朝氣活力。

點點已經放棄低收入戶的身份，她說「把機會留給有需要的人吧」，未來，點點想擁有1棟屬於自己的房子，雖然這個目標還有些遙遠，但她已開始譜寫屬於自己的生命篇章，相信她會一路順遂地走下去。

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(中時電子報)