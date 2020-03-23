先天軟骨發育不全的點點郭潔穎，1歲時父母離異後，還在襁褓中的點點就被送去給阿嬤照顧，祖孫倆靠著政府給的低收入戶補助生活，艱苦可想而知，年邁的阿嬤至今提起這段日子仍滿腹辛酸，「能怎麼辦？她（點點）沒人要，我就撿起來養啊。」

直到6歲，點點終於可以走路，但因外型明顯和別的小孩不同，上了小學，點點飽受嘲諷。「死矮仔」、「侏儒」、「小笨蛋」等負面用詞全都與她連結，點點哭著回家告訴阿嬤，而疼孫的阿嬤馬上去學校找同學溝通理論，藉著強悍的阿嬤支撐，才平安度過小學1、2年級。

點點升上3年級後，每天還是面對種種謾罵嘲笑，但她不再向阿嬤哭訴，而是自己默默承受，一個人躲著偷哭，同時藉由調皮捣蛋、不愛上課武裝自己，甚至每天早上升完旗後就假裝頭痛，讓老師送她到保健室睡覺，中午回教室吃飯，點點又嚷著肚子痛再回保健室待到放學。

因為老是喊頭痛、肚子痛而被強迫帶著到處看醫生的點點，居然被醫生宣布可能是水腦症發作而動了腦部手術，談到過去，點點說「我真的只是不想上課才躲到保健室睡覺」，她的藉口救了自己一命，而小時候成長過程中一路守護著她的阿嬤至今仍是她最親近的人。

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(中時電子報)