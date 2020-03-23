先天軟骨發育不全的點點郭潔穎在小學3年級時，因為不愛上課而藉口頭痛和肚子痛躲到保健睡覺，被強迫帶到醫院檢查而發現是水腦症發作，差點瀕臨生死險境的她，因為自己的調皮而撿回一命，但真正救她的貴人卻是中興保全公司的董娘莊素珠女士，不僅居間奔走安排醫院、醫生，還幫點點付清全部的醫療費用，點點至今感念救她的「莊阿姨」。

點點自小學3年級開始，下課後都會到中興保全文教基金會辦的潛能班，其實就是專門照顧單親家庭及低收入戶小孩的安親班，由於點點每天早上在學校升完旗後就假裝頭痛，讓老師送她到保健室睡覺，中午回教室吃飯，點點又嚷著肚子痛再回保健室待到放學。

點點坦承：「我那個時候真的只是逃避不想上課才跑到保健室睡覺。」但當時基金會的執行長兼潛能班主任的莊素珠阿姨卻認為極不尋常，「哪有每天在頭痛的？是不是有什麼毛病？」

點點被大人們帶著到處看醫生，腦部超音波、斷層掃描檢查全部做完後，醫生宣布了一個壞消息，「可能是水腦症發作引起頭痛。」莊素珠得知後立即幫忙找醫院，遍尋良醫，甚至還負擔所有醫療費用，點點總算順利動完腦部手術，挽回她差點失去的生命。

點點口中的救命貴人莊阿姨，就是國產集團總裁林孝信妻子莊素珠，2人育有2子，長子林明昇為復興航空前董事長，而次子林建涵則是中保集團副董事長，莊素珠已於2019年2月不幸去世，她生前擔任中興保全文教基金會執行長，多年來做公益不遺餘力。

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(中時電子報)