自小飽受嘲諷譏笑的「點點」郭潔穎，在中保文教基金會擔任潛能班助理時，因為要照顧弱勢家庭的兒童，責任讓她變得堅強，不再畏懼眾人異樣的眼光，也不再在乎別人的嘲弄，甚至她離開潛能班依然能夠獨立自主生活，她現在幫爸爸擺攤賣水果，分攤家計之餘，也有自己未來奮鬥的目標。

上了國中、高中後的點點，依然每天活在被嘲笑中，「我當時想，我都已經長這樣了，就算拿到那些檢定證明、學歷文憑，對我有用嗎？」點點不敢想未來，更不敢想該如何就業？

但中保董娘，也是中保基金會執行長的莊素珠，在點點高中畢業後就安排她進入中興保全文教基金會當潛能班助理，也就是弱勢孩童的保母，隨之而來的責任才讓點點改變心理素質，不再自卑與畏懼，尤其班上兒童都是單親家庭或低收入戶，讓她感同身受，覺得自己應該做個好榜樣，不向惡劣的環境低頭，於是她也開始改變，讓自己勇於承擔、面對一切。

疼愛點點的莊素珠已經往生，留給點點無盡的感念，點點6年前選擇離開待了4年的基金會工作，轉職到戶政事務所擔任雇員，看著男男女女的離合悲歡，她已不期待虛幻的愛情，卻給自己立下一個願望：「買棟房子，讓自己有個家，可以安心睡覺的家」。為了實現自己買房的心願，點點決定到爸爸的水果攤幫忙，並希望父女合作擴大攤位，賺更多的錢。

先天軟骨發育不全的點點搬運東西是很吃力的，但她始終洋溢著笑容，從不喊累。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)