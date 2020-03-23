綽號「阿炮」的15分幫大哥，去年底遭槍手近距離連轟4槍，送醫後撿回一命，警方調查發現阿炮嗜賭如命，原以為這起槍擊案可能與賭債糾紛有關，但本刊調查，大哥遭伏襲是15分幫與竹聯幫平堂的一場毒品交易所引發的江湖風暴，槍手被捕後供稱因遭割耳凌辱，才會槍擊大哥復仇。

由於阿炮嗜賭欠下大筆賭債，警方原本以為這起槍擊案是因為賭債糾紛所導致，但張姓槍手落網後卻意外抖出驚人內幕。他聲稱沒有受人指使，是因為和阿炮私下有糾紛，遭到凌虐才會選擇以槍擊報復。

原來15分幫跟竹聯幫之前曾進行一樁毒品交易，卻因為K他命不純，兩幫結怨，15分幫1名成員小育因此輕生謝罪，小育與張姓槍手是從小到大的玩伴，因為毒品交易破局兩人翻臉兄弟情斷，張男甚至沒到靈堂祭拜。

15分幫幫眾為了幫小育出口氣教訓張男，將他押至山區一處偏僻工寮，先對他拳打腳踢，接著吊起來凌虐，不斷以木棒毆打，張男如果昏過去就用水潑醒，接著繼續打，最後還殘忍的用刀割破他的耳朵，反覆虐待數日。

經過平堂大佬要求阿炮放人，張男才被釋放。張男飽受折磨，更對阿炮懷恨在心，張男認為阿炮可以隨時聯繫底下小弟，還能使用LINE進行視訊，認定阿炮就是指使綁架自己的幕後黑手，因此決定「以眼還眼，以牙還牙」，策劃出一場復仇行動。

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(中時電子報)