去年12月26日下午，15分幫大哥「阿炮」遭槍手伏擊，身中3槍，傷及動脈差點送命，槍手在選前敏感時刻，膽敢光天化日之下行兇，當時震驚社會，根據本刊調查，其實這起槍擊案是因為15分幫和竹聯幫平堂密謀販毒破局，種下殺機，1名15分幫成員小育更因無法對大哥交代，以死謝罪。

本刊調查，由於阿炮嗜賭，欠下7千萬鉅額債務，警方原本以為這起槍擊案是因為賭債糾紛所導致，隨著張姓槍手回台遭逮，才掀出驚人內幕。原來是15分幫的小弟見到大哥愛賭錢都輸光，跟在其身邊沒有油水，乾脆私下找金主籌措資金，暗中與竹聯幫「平堂」接洽毒品買賣。

15分幫的人疑似瞞著阿炮與平堂接頭，談妥1千萬元的K他命及其他毒品買賣，就在雙方毒品交易當天，15分幫小弟發現平堂給的毒品品質「不夠純正」，以致交易破局，險些引爆雙方火拼。

而負責當天與平堂接洽毒品交易的15分幫成員小育，與隸屬平堂的張姓槍手是從小到大的玩伴，毒品買賣出岔子，大哥對於小育辦事很不信任，不斷加以責難，他眼見狀況無法收拾，很難對大哥交代，竟吸毒後在其住處上吊，以死謝罪。

毒品交易破局，負責接洽的小育被人發現竟「以死謝罪」。（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)