去年12月26日下午，15分幫大哥「阿炮」遭槍手伏擊，身中3槍，傷及動脈差點送命，槍手在選前敏感時刻，膽敢光天化日之下行兇，當時震驚社會，根據本刊調查，其實這起槍擊案是因為15分幫和竹聯幫平堂密謀販毒破局，種下殺機，1名15分幫成員小育更因無法對大哥交代，以死謝罪。
本刊調查，由於阿炮嗜賭，欠下7千萬鉅額債務，警方原本以為這起槍擊案是因為賭債糾紛所導致，隨著張姓槍手回台遭逮，才掀出驚人內幕。原來是15分幫的小弟見到大哥愛賭錢都輸光，跟在其身邊沒有油水，乾脆私下找金主籌措資金，暗中與竹聯幫「平堂」接洽毒品買賣。
15分幫的人疑似瞞著阿炮與平堂接頭，談妥1千萬元的K他命及其他毒品買賣，就在雙方毒品交易當天，15分幫小弟發現平堂給的毒品品質「不夠純正」，以致交易破局，險些引爆雙方火拼。
而負責當天與平堂接洽毒品交易的15分幫成員小育，與隸屬平堂的張姓槍手是從小到大的玩伴，毒品買賣出岔子，大哥對於小育辦事很不信任，不斷加以責難，他眼見狀況無法收拾，很難對大哥交代，竟吸毒後在其住處上吊，以死謝罪。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!
◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。