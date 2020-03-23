15分幫大哥「阿炮」當街遭槍擊，背後原因是毒品買賣糾紛，隸屬竹聯幫平堂的張姓槍手遭15分幫凌虐割耳朵，心生怨恨，找上阿炮復仇對他連開4槍，沒有任何前科的張男落網後，竟有2位王牌律師幫他辯護。

今年1月2日傍晚5時許，桃園機場出現10多名荷槍實彈的警員，當1班由香港飛至台灣的班機抵達後，名身著黑衣的男子現身，馬上被上銬帶走，而這名黑衣男就是槍擊15分幫老大阿炮的槍手張姓男子（23歲）。

警方調查，張男行兇當天就搭機出境至越南，躲藏將近1周，張嫌以為風聲已過，自認平安無事便搭機返台，但還是栽在早已掌握消息的警方手上。張男供稱，輾轉打聽到阿炮時常出入景美木新路1處朋友的住家，便耐心躲在附近等待阿炮出現，連續跟監2至3日。

眼看時機成熟，去年12月26日下午1時許，張男搭計程車到木新路二段現場進行埋伏，當阿炮從朋友家出來，欲上保母車之前，張男手持90手槍直接近距離對著阿炮連轟4槍，接著奔向對街逃逸。

而張姓槍手在機場落網後，警方查出他是竹聯幫平堂成員，張男沒有任何前科，竹聯幫卻請出幫派御用的兩位王牌律師幫忙打官司，可見對張男重視程度。這起槍擊案後，15分幫雖然暫時隱忍，但似乎雙方已埋下心結，難以預料的黑道火拚隨時可能被引爆。

槍手身穿黑衣戴著帽子，背著背包，在做案前10分鐘坐計程車抵達現場埋伏。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)